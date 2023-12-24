Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı, şifresiz izleme yolları! Derbi maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadele beIN Connect'ten de canlı takip edilebilecek.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
GALATASARAY TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE OLACAK!
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında Galatasaray taraftarı da Ülker Stadyumu'nda yer alacak. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı yer alacak.