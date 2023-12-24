Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı, şifresiz izleme yolları! Derbi maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

İstanbul'un iki köklü futbol kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de nefes kesen bir zirve yarışına sahne oluyor. Her iki takım da puan durumunda kıyasıya bir rekabet içinde bulunurken, sezonun en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, büyük bir heyecanla bekleniyor.