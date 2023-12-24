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Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı, şifresiz izleme yolları! Derbi maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşecek dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelelerine çıkıyor. İki takımın da puan sıralamasında aynı puanda olması ve averaj farkıyla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip için liderlik mücadelesi büyük bir önem arz ediyor. Peki, derbi maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 17:32 Güncelleme 24 Aralık 2023, 18:25
Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı, şifresiz izleme yolları! Derbi maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

İstanbul'un iki köklü futbol kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de nefes kesen bir zirve yarışına sahne oluyor. Her iki takım da puan durumunda kıyasıya bir rekabet içinde bulunurken, sezonun en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, büyük bir heyecanla bekleniyor.

▶️ GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺

ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR!

Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden


Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge


TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadele beIN Connect'ten de canlı takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

GALATASARAY TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE OLACAK!

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında Galatasaray taraftarı da Ülker Stadyumu'nda yer alacak. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı yer alacak.

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