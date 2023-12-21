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Galatasaray'da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da o futbolcu artık teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:25 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:25
Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Sarı-kırmızılılar son olarak sahasında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup ederken teknik direktör Okan Buruk'tan kritik bir karar geldi.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Sabah'ın derlediği habere göre İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, bu madde sebebiyle Angelino'yu artık oynatmayacak.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

BARIŞ ALPER TAM GAZ

Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

Barış Alper 78 defa topla buluşup, 34 pas yaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği 20 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.

Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok
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