Galatasaray’da o yıldıza kesik! Artık forma yok

26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti.

Sabah'ın derlediği habere göre İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, bu madde sebebiyle Angelino'yu artık oynatmayacak.

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.