Derbi hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı nerede oynanacak? Bein Sports (Digiturk) ücretsiz mi?

Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlayacak olmanın avantajını kullanarak, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Taraftarlarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, galibiyetle birlikte hem rakiplerine üstünlük kurmak hem de liderliklerini sürdürmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Apler, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.