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Derbi hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı nerede oynanacak? Bein Sports (Digiturk) ücretsiz mi?

İstanbul'un iki köklü futbol kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 18. haftasında nefes kesen bir derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarlarını coşkulu bir atmosferde bir araya getirecek olan bu karşılaşma, ligin zirvesi için büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı nerede oynanacak? Bein Sports (Digiturk) ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 16:37 Güncelleme 24 Aralık 2023, 16:37
Derbi hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı nerede oynanacak? Bein Sports Digiturk ücretsiz mi?

Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlayacak olmanın avantajını kullanarak, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Taraftarlarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, galibiyetle birlikte hem rakiplerine üstünlük kurmak hem de liderliklerini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Apler, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVERAJLA LİDER DURUMDA

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için yarın takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo yarın derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DZEKO DERBİDE SAHADA OLACAK

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

EVİNDE OYNADIĞI SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ YENİLDİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

2 BİN 79 GALATASARAY TARAFTARI STATTA OLACAK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yarın oynanacak derbi maçı Galatasaray taraftarı da izleyecek.

Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı mücadeleyi statta takip edebilecek.

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