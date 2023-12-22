İngiltere’den vize skandalı! Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı Londra’daki maça 1’i sakat 5 oyuncuyla çıktı





'FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI'NDAN MEN EDİLECEKTİK'



Türkiye'yi temsil eden Bursa Uludağ Kadın Basket takımının, İngiltere'de sahipsiz kaldığını söyleyen başkan Berk Aladağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mesele yenmek ya da yenilmek değil. Biz ülkemizi temsil etmek için başka bir ülkeye gidiyoruz. Burada bize bu imkan tanınmadığı için eksik kadro gittik. Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekibimizden hiç kimse yok. 5 oyuncumuz oraya sahipsiz bir şekilde gitti. Bu manzara açıkçası bizi çok üzdü. 10 oyuncumuz ve staff ekibimiz gidecekti, tam kadromuz bu şekilde. Beni en çok üzen, böyle ciddi bir turnuvada bize vize imkanı tanınmayıp, eksik bir kadro ile sahipsiz bir şekilde gidip, orada müsabakaya çıkmak oldu. Kaptan Eda Şahin, 2 hafta önce sakatlandı. Normalde vizeler çıksaydı, Eda Şahin'i oraya göndermeyecektik. Çünkü burada tedavisi devam ediyordu. FIBA bize 5 oyuncu şart koydu. FIBA, eksik olarak maça çıkarsak hükmen mağlup olacağımızı, 40 bin euro ceza yiyeceğimizi ve ömür boyu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan men olacağınızı söyledi. Mecburen Eda'yı göndermek zorunda kaldık. Çünkü Eda ve Tuba'nın çifte vatandaşlıkları var. FIBA Genel Sekreteri'nin, 'Hiçbir şekilde 5 oyuncunun altına düşmesinler. Düşerlerse turnuvayı rezil ederler ve sonrasında ciddi yaptırımlar olur' gibi söylemleri de olmuş. Bunlar hoş şeyler değil. Orada müsabaka esnasında neler olacağını kimse bilemez, oyuncu sakatlanıp düşebilir. O yüzden oyuncular da çok temkinli bir şekilde oynadılar ve 40 dakika, 5 oyuncuyla maçı bitirdiler."

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