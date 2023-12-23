Solksjaer hamlesi! Beşiktaş’ta yeni teknik direktör konusunda geri sayım listede

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığı iddia edildi.





1.5 YILLIK TEKLİF SUNULDU

En son Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e Kartal'ın 1.5 yıllık teklif yaptığı ifade edildi. Hocalık kariyerine Manchester United'ın forvet antrenörü olarak başlayan Solskjaer, sonrasında Kırmızı-Şeytanlar'ın rezerv takımını çalıştırdı. Norveçli hoca, Molde ve Cardiff'de de görev yaptı.