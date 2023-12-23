PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Solksjaer hamlesi! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda geri sayım listede

Kartal’ın Ole Gunnar Solksjaer’e 1.5 yıllık teklif sunduğu öne sürüldü. Anlaşma yapılamazsa, Genesio, van Nistelrooy, Glasner gibi isimler listede...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Solksjaer hamlesi! Beşiktaş’ta yeni teknik direktör konusunda geri sayım listede

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığı iddia edildi.


1.5 YILLIK TEKLİF SUNULDU
En son Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e Kartal'ın 1.5 yıllık teklif yaptığı ifade edildi. Hocalık kariyerine Manchester United'ın forvet antrenörü olarak başlayan Solskjaer, sonrasında Kırmızı-Şeytanlar'ın rezerv takımını çalıştırdı. Norveçli hoca, Molde ve Cardiff'de de görev yaptı.

2018'de United'ın başına geçici olarak geçen Solskjaer, 2019'da uzun süreli bir sözleşme imzalamış, 2 yıl sonra da ayrılmıştı.


8 ALTERNATİF İSİM
Solksjaer ile anlaşılamaması durumunda alternatif isimler de bulunuyor. Beşiktaş'ın gündeminde Solskjaer'den sonra öne çıkan ilk isim en son Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio.

Fransız hocanın dışında Frankfurt'a veda eden Alman hoca Oliver Glasner ile Hollandalı çalıştırıcı Ruud van Nistelrooy, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Cherchesov, Jorge Sampaoli ve Andre Breitenreiter de listede.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz
İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor
SON DAKİKA