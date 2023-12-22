Sahnede var sahada yok: Icardi son 10 maçta penaltısız 1 gol attı

Icardi, penaltısız tek golünü de Alanya deplasmanında kaydetmişti. Ancak Icardi'nin sahnelerdeki performansında bir eksilme yok! Geçtiğimiz hafta İtalya'ya giderek hayat arkadaşı Wanda Nara'nın programına konuk olan Icardi, geçtiğimiz günlerde de GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" töreninde şov yaptı.

Tüm bu gelişmeler üzerine de Galatasaraylı taraftarlarından sosyal medyada Icardi'ye serzenişler yükselmeye başlamış durumda. Ancak her şeye rağmen G.Saray'ın vazgeçilmezi olan Icardi Fenerbahçe derbisinde yine sahada olacak.