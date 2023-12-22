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Sahnede var sahada yok: Icardi son 10 maçta penaltısız 1 gol attı

Geçtiğimiz hafta İtalya’da Wanda Nara’nın programına katılan Icardi, GQ Türkiye “Men of the Year Ödülleri” töreninde şov yaptı. Ancak son 10 maçta penaltısız 1 gol attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Sahnede var sahada yok: Icardi son 10 maçta penaltısız 1 gol attı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Icardi sıkıntısı yaşanıyor. Icardi'de son haftalarda ciddi performans düşüklüğü gözleniyor. Zira Arjantinli santrforun son 10 maçta penaltılar hariç sadece 1 golü bulunuyor.

Icardi, penaltısız tek golünü de Alanya deplasmanında kaydetmişti. Ancak Icardi'nin sahnelerdeki performansında bir eksilme yok! Geçtiğimiz hafta İtalya'ya giderek hayat arkadaşı Wanda Nara'nın programına konuk olan Icardi, geçtiğimiz günlerde de GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" töreninde şov yaptı.

Tüm bu gelişmeler üzerine de Galatasaraylı taraftarlarından sosyal medyada Icardi'ye serzenişler yükselmeye başlamış durumda. Ancak her şeye rağmen G.Saray'ın vazgeçilmezi olan Icardi Fenerbahçe derbisinde yine sahada olacak.

Icardi son günlerde sürekli magazinsel olaylarla anılıyor. Ancak saha içinde bekleneni veremiyor

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