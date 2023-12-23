Trabzonspor RAMS Başakşehir maç sonucu: 1-1 || ÖZET

Pelkas'ın bu golüne 34. dakikada ev sahibi Trabzonspor'dan Mendy cevap verdi. İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da 1'er puanla ayrıldı. Bu maçın ardından Trabzonspor ligde 27 puanla 4. sırada yer aldı.