Trabzonspor RAMS Başakşehir maç sonucu: 1-1 || ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...
Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelede gol perdesini RAMS Başakşehir adına 11. dakikada Pelkas açtı
Pelkas'ın bu golüne 34. dakikada ev sahibi Trabzonspor'dan Mendy cevap verdi. İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da 1'er puanla ayrıldı. Bu maçın ardından Trabzonspor ligde 27 puanla 4. sırada yer aldı.