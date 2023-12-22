Rıza Çalımbay’dan flaş Hasan Arat ve Mert Günok sözleri!

Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle kaleci Mert Günok'tan özür diledi.

Çalımbay, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum.

NE DEMİŞTİ?

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında hatalı gol yiyen kalecisi Mert Günok hakkında maç sonu yaptığı açıklamada, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullanmıştı.

FLAŞ SÖZLERİNE DEVAM ETTİ

Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.



Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 2024'ün Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.



"HASAN ARAT'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"



Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"



Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

"AVUKATIMA KAĞIT YOLLADILAR"



Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış.

"ONLARIN DEDİĞİNİ YAPMADIM"



Dün gece maçtan sonra tesise geldim. Feyyaz, Samet abi ve bir yönetici daha gelecek dediler. Feyyaz ve Samet abi gelmedi. 3 yönetici geldi. Onların istediği, gece yolları ayırmaktı. 'Gece 1 olmuş, ben yapmam. Yarın basın toplantısı yapıp bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Zaten hemen ayrıldık diye açıklamışlar. Ben de onların dediğini yapmadım, kendi bildiğim şekilde yaptım.

"FİKRİM ALINMADAN KARAR ALINIYOR"



Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler. 5 oyuncu sizden habersiz kadro dışı bırakıldıysa, neden görevinizden istifa etmediniz? 5 kadro dışı içerisinde, benim de kadro dışı kalmasını düşündüğüm isimler vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. Ben hiçbir kulüpte kadro dışı bırakmadım.

"GEDSON SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"



Maçtan önce doktor 'Gedson oynayabilir' dedi. Bende Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. 'Bundan önce 3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve 'İsterseniz siz konuşun' diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM, KIRGINLIĞIM YOK"



Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi başka takımlara gidip, dönmedim. Camiaya kırgınlığım yok. Bende tecrübe de var, bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu.

"BİR TANE STOPER BULAMADIK"



Ahmet Nur Çebi'ye' 'Beni neden daha erken çağırmadınız?' dedim. E Sezon başı gelseydim, Beşiktaş çok daha farklı olurdu. En önemli şey hazırlık dönemidir. En az 10 sakatlık vardır. Şenol Hoca tecrübelidir, yanlış idman yaptırmaz. Oyunculara yükleme yapamadık, sadece konuştuk ve motive etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Club Brugge maçını hiç oynamak istemedim, oyuncu yoktu. Bir tane stoper bulamadık. Onur'u stoper oynattık. Muleka'yı açık oynatıyoruz, çünkü oyuncu yok. Ante Rebic'ten verim alamadım. Disiplini sağladık, arkadaşlıklar iyiydi. Club Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmedi. Brugge maçını önemsemiyorum ama Fenerbahçe maçı, dünkü maça benzedi. Bireysel hatalardan goller yedik.

"FUTBOLCULARIMA LAF SÖYLETMEM"



Milot Rashica ile ilk kez geçen gün idman yaptık. Çok kısa zamanımız vardı. Bu kısa sürede çok şey yapmamı istediler. Elde malzeme olursa yaparsın. Malzemenin yüzde 40'ı olsa, yine istediğimiz şeyi yaparız. Futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Biz onlarla zor zamanlarda çalıştık. Ben hepsinden çok memnunum, hepsine teşekkür ettim. Beşiktaş mevcut durumdan nasıl çıkar? Benim artık Beşiktaş ile ilgili bir şey söyleme hakkım yok. Onlar çıkışı bulurlar. Oranın tek eksiği, iyi transfer yapılmadı.

"SOSYAL MEDYAYLA İLGİLENMİYORUM"



Sosyal medya ile ilgilenmiyorum. Oradan çıkmayı bile bilmem. Bizim o işle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır mutlaka, ben onu çözerim. 1-2 kere baktım sosyal medyaya. Futbol hayatımda, sosyal medyada gündeme geldiğim kadar gündem olmadım. Abartıyorlar. Yok kamp olayı... Ben asla disiplinimi bozmadım.

"BENİ ARAMADILAR"



En üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar gelsin. Onlar gelmedi, beni aramadılar. Onlar istedi, ben imza attım. Beşiktaş için yaptım. Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım.

"BENİ YALNIZ BIRAKTILAR"



Tavsiyem, bir teknik direktör alıyorsanız, arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa, iş farklı olur. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım. Kesinlikle. Bir kere Feyyaz Uçar 'Rıza Çalımbay ile devam ediyoruz' dedi. Hepsi bu kadar. Yöneticiler 'Ayrılık açıklaması yapıyoruz' dediler yanımda. Ben de 'Yapın' dedim. Geldiğimizde takım dağılmıştı, yüzlerinden mutsuzluk akıyordu. Kopmuşlardı, biz onları birbirine kenetlemeye çalıştık.

"SÖZLEŞME YENİLEYECEKTİK"



Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maçlık anlaşırken 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler. Samet ağabey, Belgrad'a gitmeden bana söyledi. Bir tane stoper izledi. Görevde teknik direktör varken, ben kimseyle konuşmam. Burak Yılmaz, benim öğrencim. Trabzonspor'a ben önerdim. Kimseyle takışmam, kötü bir şey söylemem. 2 maçlık sözleşmeyi ben kabul etmedim. Önce kağıt yolladılar, sonra Samet ağabey ve Feyyaz geldi, konuştuk. Sözleşme uzatılacağı söylendi. Siz ne yaparsınız? İki tane takım arkadaşın var. 'Size güveniyorum, imzalarım' dedim. Yeni gelen teknik direktöre zaman verirlerse, eksikleri görür. Kalsaydım, transfer için gereklilikleri söylerdim. Beşiktaş için en büyük tehlike Afrika kupası. 6-7 arkadaş gidecek. Yeni gelen teknik direktör benden bir bilgi isterse, veririm. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a ihanet edemem, farklı düşünemem. Hasan Arat, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyor. Tamam yönet, Beşiktaşlıyız işte. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?