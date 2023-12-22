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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi iyi geçmedi. İç sahada Club Brugge, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı alınan farklı mağlubiyetler tecrübeli teknik adamın sonunu getirdi. Siyah beyazlılar, Çalımbay ile yolları ayırırken teknik direktör adayları da netleşti. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 11:45 Güncelleme 22 Aralık 2023, 11:45
Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında tribünlerden 'Sergen Yalçın' tezahüratları yükselmesine rağmen Hasan Arat ve kurmaylarının yeni yapılanmayı yabancı bir teknik adamla kurmayı planladıkları aktarıldı.

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

NTV'de yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7 teknik direktör adayı belli oldu. İşte o isimler...

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Fabio Cannavaro

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Slaven Bilic

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Jorge Sampaoli

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Ruud van Nistelrooy

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Frank de Boer

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Stanislav Cherchesov

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Bruno Genesio

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim
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