Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında tribünlerden 'Sergen Yalçın' tezahüratları yükselmesine rağmen Hasan Arat ve kurmaylarının yeni yapılanmayı yabancı bir teknik adamla kurmayı planladıkları aktarıldı.
NTV'de yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7 teknik direktör adayı belli oldu. İşte o isimler...
Fabio Cannavaro
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Ruud van Nistelrooy
Frank de Boer