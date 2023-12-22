Beşiktaş’ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte 7 isim

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında tribünlerden 'Sergen Yalçın' tezahüratları yükselmesine rağmen Hasan Arat ve kurmaylarının yeni yapılanmayı yabancı bir teknik adamla kurmayı planladıkları aktarıldı.