Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu! (MAÇ SONU) Kartal'a Dolmabahçe'de büyük şok

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

İLK YARIDAN DETAYLAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.

30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.