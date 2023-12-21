Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu! (MAÇ SONU) Kartal'a Dolmabahçe'de büyük şok

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
İLK YARIDAN DETAYLAR
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.
30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR
53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Hadziahmetovic'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlak ceza yayındaki Demir Ege Tıknaz'ın önüne düştü. Demir Ege'nin sert vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
70. dakikada sağ taraftan Semih Kılıçsoy'un penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Hadziahmetovic'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.
79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi.
87. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın'ın ortasında kale önünde Jeanvier meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2
90. dakikada atılan geri pası kontrol edemeyen Mert Günok'un ayağından açılan top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Carlos Eduardo'nun önüne düştü. Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ tarafından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN SERGEN YALÇIN SESLERİ
Karşılaşmanın son dakikalarında Alanyaspor'un kaydetti golle skor 3-1 olunca siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, maçın sonlarında, skora tepki göstererek eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.