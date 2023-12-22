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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. İstanbulspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 18:09 Güncelleme 22 Aralık 2023, 18:09
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. İstanbulspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi.

İşte o açıklama;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir" dedi.
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