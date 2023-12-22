Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Karşılaşma öncesi en merak edilen konuların başında maçı hangi hakemin yöneteceği sorusu geliyordu.
TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler'in yöneteceğini duyurdu.
Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
23 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk