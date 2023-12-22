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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Fenerbahçe, aynı puandaki takipçisi Galatasaray ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanacak mücadele yine nefesleri kesecek. Dev maç öncesi ilk 11'ler merak konusu olurken, teknik adamlar İsmail Kartal ve Okan Buruk sürprizlere imza atacak. İşte detaylar ve derbinin muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 12:28 Güncelleme 22 Aralık 2023, 12:28
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Haftaya aynı puanda giren iki takımdan kazanan, liderlik koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray'a 4 kez rakip oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Sarı-lacivertli ekibin başında 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Buruk, yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Zorlu mücadele öncesi teknik direktörler, eksik oyuncuları nedeniyle rotasyonlu bir kadro tercihi yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

İKİ İSMİ KAYBETTİ

Fenerbahçe'de, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'in yokluğunda orta sahaya Crespo-İsmail Yüksek ikilisini monte edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

G.SARAY'DA İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri
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