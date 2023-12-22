Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kararlar! İşte hocaların 11 tercihleri

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray'a 4 kez rakip oldu.
Sarı-lacivertli ekibin başında 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı.
Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.
Buruk, yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.
Zorlu mücadele öncesi teknik direktörler, eksik oyuncuları nedeniyle rotasyonlu bir kadro tercihi yapacak.
İKİ İSMİ KAYBETTİ
Fenerbahçe'de, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, derbide forma giyemeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'in yokluğunda orta sahaya Crespo-İsmail Yüksek ikilisini monte edeceği belirtiliyor.
G.SARAY'DA İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ
Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.
DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK
Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.