İstanbulspor-Trabzonspor maçında ne oldu? Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu, cezası ne olacak?

Trabzonspor'un 2. golünden önce Florian Loshaj yerde kaldı ve İstanbulspor oyuncuları itiraz etti. Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularının soyunma odasına gitmesini istedi.

Bunun üzerine ev sahibi takımın oyuncuları, uzun süre başkanı bu kararından dönmesi için ikna etmeye çalışsa da bu çaba işe yaramadı.





Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

ERTUĞRUL DOĞAN: "HAKEMLERLE İLGİLİ ŞİKAYETİ VARDI"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olayın ardından A Spor canlı yayınına bağlandı. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar.

Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı.

Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi.

İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil.