Arda Kardeşler kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Kardeşler Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi! Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler'in hangi futbol takımını tuttuğu konusunda kendisinden bir açıklama veya demeç bulunmadığı için, Süper Lig'deki maçlarını yönetirken tarafsızlığını korumaya özen gösteren bir hakem olarak bilinmektedir. Hakemler genellikle kişisel futbol takım tercihleri hakkında kamuoyuna bilgi vermezler. Bu nedenle Arda Kardeşler'in hangi takımı tuttuğu ile ilgili bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.