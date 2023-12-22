Arda Kardeşler kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Kardeşler Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi! Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda Arda Kardeşler ilk düdüğü çalacak. Peki Arda Kardeşler kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Kardeşler Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi nasıl? Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda Arda Kardeşler ilk düdüğü çalacak. Peki Arda Kardeşler kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Kardeşler Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi nasıl? Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇINI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbiyi Arda Kardeşler'in yöneteceğini duyurdu.
ARDA KARDEŞLER KİMDİR?
Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 Bursa doğumlu. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.
Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?
Arda Kardeşler'in hangi futbol takımını tuttuğu konusunda kendisinden bir açıklama veya demeç bulunmadığı için, Süper Lig'deki maçlarını yönetirken tarafsızlığını korumaya özen gösteren bir hakem olarak bilinmektedir. Hakemler genellikle kişisel futbol takım tercihleri hakkında kamuoyuna bilgi vermezler. Bu nedenle Arda Kardeşler'in hangi takımı tuttuğu ile ilgili bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.
ARDA KARDEŞLER KARNESİ
Arda Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Arda Kardeşler Fenerbahçe'nin 15 maçını yönetmiştir. Bu maçların 8'inde Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 6'sın mağlup olmuş, 1'i berabere bitmiştir.
Arda Kardeşler Galatasaray'ın 16 maçını yönetmiştir. Bu maçların 9'unda Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 5'inde mağlup olmuş, 2'si berabere bitmiştir:
Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
23 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk