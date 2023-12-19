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Galatasaray'a şok oran! Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son maçta Kopenhag'a yenilmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu. Play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen temsilcimizde hedef şüphesiz final oynamak. Ancak Avrupa Ligi'nin favorilerinin açıklandığı listede Galatasaray'a şok bir oran verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:58 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:58
Galatasaray’a şok oran! Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı 1

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray’a şok oran! Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı 2

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.

Galatasaray’a şok oran! Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı 3

Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

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