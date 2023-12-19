Galatasaray'a şok oran! Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.