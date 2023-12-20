Galatasaray - Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU: 1-0 || ÖZET

Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.
GALATASARAY 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK
1' Maç başladı.
13' Ziyech'in frikikten sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
15' Can Keleş'in şutunu Günay Güvenç çıkardı.
22' Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Oyun devam etti.
25' Hakim Ziyech sarı kart gördü.
41' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Karagümrük kalecisi Emre sektirdi, Kerem Aktürkoğlu dönen topu ağlara gönderdi.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
54' Fatih Karagümrük penaltı bekledi. Galatasaraylılar öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu. VAR inceledi ve 'devam' kararı verildi.
60' Mertens'in yerine Bakambu oyuna girdi.
64' Galatasaray, Bakambu ile net bir fırsattan yararlanamadı.
70' Hakim Ziyech'in yerine Tete, Kerem Demirbay'ın yerine Tanguy Ndombele oyuna girdi.
70' Lucas Torreira sarı kart gördü.
72' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.
74' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile farkı ikiye çıkartma fırsatını değerlendiremedi.
76' Karşı karşıya pozisyonda Can Keleş'in şutunu Günay Güvenç çıkardı.
82' Kerem Aktürkoğlu ve Torreira'nın yerine Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha oyuna girdi.
90' Fatih Karagümrük, Serdar Dursun ile gol buldu. Ancak Serdar Dursun'un ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.