Galatasaray - Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU: 1-0 || ÖZET

70' Hakim Ziyech'in yerine Tete, Kerem Demirbay'ın yerine Tanguy Ndombele oyuna girdi.

64' Galatasaray, Bakambu ile net bir fırsattan yararlanamadı.

60' Mertens'in yerine Bakambu oyuna girdi.

72' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

74' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile farkı ikiye çıkartma fırsatını değerlendiremedi.

76' Karşı karşıya pozisyonda Can Keleş'in şutunu Günay Güvenç çıkardı.

82' Kerem Aktürkoğlu ve Torreira'nın yerine Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha oyuna girdi.

90' Fatih Karagümrük, Serdar Dursun ile gol buldu. Ancak Serdar Dursun'un ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.