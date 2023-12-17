Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen İsmail Kartal'ın aklında ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak final var.