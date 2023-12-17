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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme bomba bir isim geldi. Öyle ki; transfer gerçekleşirse Beşiktaş taraftarı çıldıracak. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 17:33 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:33
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer!

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 12 puanla lider tamamladı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçta sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Kadıköy'de taraftarı önünde 4-0'lık skorla görkemli bir galibiyet alan Kanarya, H Grubu'nu 4 galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Sarı-lacivertliler bu sonuçla direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Oynanan 6 müsabakanın 5'inde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe, gözünü finale dikti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen İsmail Kartal'ın aklında ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak final var.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Futbolcularına her defasında duyduğu güveni dile getiren tecrübeli teknik adam, "Potansiyel ve yetenek olarak finali görebilecek bir kadroya sahibiz" diyerek oyuncularına motivasyon konuşması yapıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

'Hayal edin ve inanın' vurgusuyla da oyuncularının hayalini diri tutuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan kura çekimi sonucu belli olacak.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Son 16 turundaki karşılaşmalar ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

EN FAZLA PUAN FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe, son 5 sezon dikkate alındığında ülke puanı klasmanında Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Avrupa'da boy gösteremeyen sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda ise 1.400 puan almayı başardı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Kanarya, 2022-2023 sezonunu ise 4.200 puanla noktaladı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

İçinde bulunduğumuz 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe, şimdiye dek 4.000 puanı hanesine yazdırarak toplamda 9.600 puanla zirveye yerleşti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler, yine büyük oynuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

FENERBAHÇE'DE SERDAR SAATÇI BOMBASI

Daha önce Beşiktaş forması giyen 1.90 boyundaki yıldız stoperi yakın markajına alan Fenerbahçe, girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Sarı-lacivertlilerin Serdar Saatçı için Portekiz ekibine 6 aylık ya da 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla 14 maçın 10'una ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Daha sonrasında teknik direktör Valerian Ismael'le tartışan genç yıldız, Fransız teknik direktörün kararıyla kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

Ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya imza atan Serdar Saatçı, Braga ekibiyle bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası

2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer! Serdar Saatçı bombası
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