Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı çıldırtacak transfer!

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 12 puanla lider tamamladı.
İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 12 puanla lider tamamladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçta sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti.
Kadıköy'de taraftarı önünde 4-0'lık skorla görkemli bir galibiyet alan Kanarya, H Grubu'nu 4 galibiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.
Oynanan 6 müsabakanın 5'inde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe, gözünü finale dikti.
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen İsmail Kartal'ın aklında ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak final var.
Futbolcularına her defasında duyduğu güveni dile getiren tecrübeli teknik adam, "Potansiyel ve yetenek olarak finali görebilecek bir kadroya sahibiz" diyerek oyuncularına motivasyon konuşması yapıyor.
'Hayal edin ve inanın' vurgusuyla da oyuncularının hayalini diri tutuyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan kura çekimi sonucu belli olacak.
Son 16 turundaki karşılaşmalar ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
EN FAZLA PUAN FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe, son 5 sezon dikkate alındığında ülke puanı klasmanında Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu.
2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Avrupa'da boy gösteremeyen sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda ise 1.400 puan almayı başardı.
Kanarya, 2022-2023 sezonunu ise 4.200 puanla noktaladı.
İçinde bulunduğumuz 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe, şimdiye dek 4.000 puanı hanesine yazdırarak toplamda 9.600 puanla zirveye yerleşti.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler, yine büyük oynuyor.
FENERBAHÇE'DE SERDAR SAATÇI BOMBASI
Daha önce Beşiktaş forması giyen 1.90 boyundaki yıldız stoperi yakın markajına alan Fenerbahçe, girişimlere başladı.
Sarı-lacivertlilerin Serdar Saatçı için Portekiz ekibine 6 aylık ya da 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabileceği iddia edildi.
2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla 14 maçın 10'una ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı göstermişti.
Daha sonrasında teknik direktör Valerian Ismael'le tartışan genç yıldız, Fransız teknik direktörün kararıyla kadro dışı kalmıştı.
Ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya imza atan Serdar Saatçı, Braga ekibiyle bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı.
2 asistlik performans sergiledi.