Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.
Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.
Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmek ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.
Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.
G.Saray Yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.
Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde transfere net dair konuştu.
Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadeleriyle taraftarların beklentisinin karşılanacağını dile getirdi.
Bu doğrultuda Leipzig'den kiralanan Angelino ile yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.
G.Saray'ın sol bek mevkisi için düşündüğü isimlerin başında Manchester City'den Sergio Gomez ve Roma'dan Spinazzola geliyor.
50 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası için transfer listesini yönetime iletti. Bu kapsamda Aslan'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. İşte detaylar...
SÜRPRİZ AYRILIK ZAHA!
Şampiyonlar Ligi faktörüyle Crystal Palace'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha yol ayrımına gelindi.
Fildişili golcünün bir Suudi Arabistan kulübüyle, 15 milyon Euro'nun üstünde maaşla 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.
Sezon başında yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılıların bu transferden bir bonservis kazanamayacağı gelen bilgiler arasında...
Cimbom, 31 yaşındaki kanatın ayrılması halinde transfer edeceği yıldızı da belirledi. İşte o yıldız...
G.SARAY'DAN SANCHO BOMBASI!
Avrupa Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'yu gündemine aldı.
Aslan İngiliz yıldızı kiralayarak hücum bölgesine güç katmak istiyor.
23 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Sezon başında teknik direktör Erik ten Hag ile kavga eden yıldız isim, kadro dışı bırakıldı.
Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz oyuncuyla devam etmek istemediğini dile getirmişti.
JADON SANCHO KİMDİR?
Jadon Sancho, 25 Mart 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Watford altyapısında başladı.
2015'te Manchester City altyapısına 172 bin Euro'ya transfer oldu.
2017 yazında U18'deyken Borussia Dortmund'a 20.6 milyon Euro milyon Euro'ya imza attı.
4 yıl burada forma giyen Sancho, 2021 yazında 85 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz kanadın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...