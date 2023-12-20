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Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon başında olduğu gibi takımı kaliteli isimlerle güçlendirmek istiyor. Aslan bu doğrultuda iki dünya yıldızını da gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesi ve detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:10 Güncelleme 20 Aralık 2023, 16:04
Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmek ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

G.Saray Yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde transfere net dair konuştu.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadeleriyle taraftarların beklentisinin karşılanacağını dile getirdi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Bu doğrultuda Leipzig'den kiralanan Angelino ile yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

G.Saray'ın sol bek mevkisi için düşündüğü isimlerin başında Manchester City'den Sergio Gomez ve Roma'dan Spinazzola geliyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

50 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası için transfer listesini yönetime iletti. Bu kapsamda Aslan'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. İşte detaylar...

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

SÜRPRİZ AYRILIK ZAHA!

Şampiyonlar Ligi faktörüyle Crystal Palace'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha yol ayrımına gelindi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Fildişili golcünün bir Suudi Arabistan kulübüyle, 15 milyon Euro'nun üstünde maaşla 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Sezon başında yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılıların bu transferden bir bonservis kazanamayacağı gelen bilgiler arasında...

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Cimbom, 31 yaşındaki kanatın ayrılması halinde transfer edeceği yıldızı da belirledi. İşte o yıldız...

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

G.SARAY'DAN SANCHO BOMBASI!

Avrupa Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'yu gündemine aldı.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Aslan İngiliz yıldızı kiralayarak hücum bölgesine güç katmak istiyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

23 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Sezon başında teknik direktör Erik ten Hag ile kavga eden yıldız isim, kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz oyuncuyla devam etmek istemediğini dile getirmişti.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

JADON SANCHO KİMDİR?

Jadon Sancho, 25 Mart 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Watford altyapısında başladı.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

2015'te Manchester City altyapısına 172 bin Euro'ya transfer oldu.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

2017 yazında U18'deyken Borussia Dortmund'a 20.6 milyon Euro milyon Euro'ya imza attı.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

4 yıl burada forma giyen Sancho, 2021 yazında 85 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz kanadın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi! 2 dünya yıldızı birden
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