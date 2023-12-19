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Galatasaray'da kiralık hesap şaştı!

Sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan isimler performansları ile soru işaretlerini gideremedi. Emin Bayram-Dubois en çok öne çıkan futbolcular oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 10:20 Güncelleme 19 Aralık 2023, 10:20
Galatasaray’da kiralık hesap şaştı!

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı.

Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon Euro, Yunus Akgün'e 9 milyon Euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon Euro satın alma opsiyonları koyuldu. Cicaldau, Emin Bayram ve Yusuf Demir'in ise kiralık sözleşmelerinde madde bulunmuyor.

DUBOİS'NIN MAAŞI G.SARAY'DAN

Yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı. Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı. Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı.

Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi.

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