RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı.

44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci.

Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.