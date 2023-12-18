RAKİBİMİZİ TANIYALIM
Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı.
44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci.
Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA!
Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesinde maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İlk maçta Galatasaray rakibini sahasında konuk edecek.
"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"
Kura çekiminin ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, takıma güvendiğini söyledi.
Öztürk, hedeflerinin final olduğunu belirterek "Takımımıza inanıyoruz. Sparta Prag'ı eleyeceğiz." dedi.
PLAY-OFF SONRASI DEVLER BEKLİYOR!
Galatasaray bu turu geçmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı kırmızılıların bu turdaki 8 muhtemel rakibi ise şöyle;
Liverpool
West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen