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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grupta oynanan 6 maçın sonunda 5 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Aslan'ın play-off turu rakibi de belli oldu. İşte eşleşmeler ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:28 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:44
Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

Yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefledi. İlk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında Old Trafford'da Manchester United karşısında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

Sarı kırmızılılar, akabinde oynadığı 2 harika Bayern Münih maçını ise kılpayı kaybetti. Ardından evinde United ile 3-3 berabere kalan Cim Bom, son maçında Kopenhag'a kaybedince 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alacak olan Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

Eşleşmeler şöyle;

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabağ

GALATASARAY - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı.

44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci.

Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

İLK MAÇ İSTANBUL'DA!

Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesinde maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İlk maçta Galatasaray rakibini sahasında konuk edecek.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Kura çekiminin ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, takıma güvendiğini söyledi.

Öztürk, hedeflerinin final olduğunu belirterek "Takımımıza inanıyoruz. Sparta Prag'ı eleyeceğiz." dedi.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

PLAY-OFF SONRASI DEVLER BEKLİYOR!

Galatasaray bu turu geçmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı kırmızılıların bu turdaki 8 muhtemel rakibi ise şöyle;

Liverpool
West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler
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