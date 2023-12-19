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Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, pazartesi günkü antrenmana katılmayan ve MR'ı çekilen Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 12:52 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:52
Fenerbahçe’den Edin Dzeko açıklaması! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun Kayserispor maçında riske edilmeyeceği ancak Galatasaray derbisinde oynayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN MANİDAR PAYLAŞIM!

Sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun sakatlık açıklamasının ardından flaş bir paylaşım daha yaptı. Kanarya, Edin Dzeko'nun antrenman fotoğrafının yer aldığı paylaşıma 'Endişeye mahal yok' yazdı.

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