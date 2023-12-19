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Fenerbahçe'de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan galip ayrılıp Galatasaray derbisine lider çıkmak. Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı için rotasyon kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 12:23 Güncelleme 19 Aralık 2023, 12:27
Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, çarşamba günü saat 17.00'de Kayserispor ile oynayacak. Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 29 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

LİGDE 45. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti. Geçen sezon 1'i Türkiye Kupası, 2'si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet olarak oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında İstanbul'da oynanan lig maçları, en gollü (3-3) karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14'ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

SAMET AKAYDİN CEZALI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve çarşamba günü oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken 16. hafta karşılaşmaları TFF tarafından ertelenmesi nedeniyle Samet, cezasını Kayserispor mücadelesinde çekecek.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA

Bu sezonki başarılı performansı ile en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo, bu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu da forma giyip sarı kart görmesi halinde 24 Aralık Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Kayserispor - Fenerbahçe maçında oynanacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

DZEKO RİSKE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe'de ağrıları bulunan ve pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmana çıkmayan ve MR'ı çekilen Edin Dzeko'nun Kayserispor maçında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyü pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazırladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

LIVAKOVIC

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

OSAYI

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

SERDAR

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

DJIKU

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

FERDİ

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

İSMAİL

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

FRED

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

SZYMANSKI

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

İRFAN CAN

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

TADIC

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

BATSHUAYI

Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi
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