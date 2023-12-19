Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14'ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.
KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
SAMET AKAYDİN CEZALI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve çarşamba günü oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken 16. hafta karşılaşmaları TFF tarafından ertelenmesi nedeniyle Samet, cezasını Kayserispor mücadelesinde çekecek.
İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Bu sezonki başarılı performansı ile en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo, bu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu da forma giyip sarı kart görmesi halinde 24 Aralık Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.