Fenerbahçe’de rotasyon! İsmail Kartal Kayserispor maçı 11’ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, çarşamba günü saat 17.00'de Kayserispor ile oynayacak. Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 29 puanla 3. sırada yer alıyor.

LİGDE 45. RANDEVU Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti. Geçen sezon 1'i Türkiye Kupası, 2'si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.