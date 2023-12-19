Fenerbahçe’ye İngiltere’den çifte stoper! Malang Sarr ve Eric Dier

Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın hücuma ve defansa yönelik takviyeler yapması bekleniyor.



İNGİLTERE'YE GİTTİ



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti. Baki, Burnley'den Hjalmar Ekdal ve Brendford'tan Mikkel Damsgaard ile görüşmeler yaptı.



Selahattin Baki'nin son olarak Tottenham forması giyen Eric Dier ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu renklerine katarak savunmasını daha da güçlendirmek istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



İngiliz oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe, sözleşmesinin son senesinde olan yıldız oyuncuyu makul bir ücretle renklerine katmayı planlıyor.



2014 yılından beri Tottenham forması giyen tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.



DİĞER HEDEF SARR



Selahattin Baki'nin ayrıca bir diğer Londra temsilcisi olan Chelsea'nin, Fransız stoper Malang Sarr ile de görüştüğü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği de söylendi.



2 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Tottenham formasıyla yalnızca 2 resmi maçta süre bulabilen Eric Dier bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.