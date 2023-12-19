Aslan’ın dişine göre: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag’la eşleşti

Galatasaray rakibini safdışı bırakıp adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak. Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı 1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle Sarı-Kırmızılılar'ı eledi.

1997-98'de de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Çekya ekibi sahasında 3-0 yendiği temsilcimize deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray zorlu rakibini devirip yoluna davam etmeyi hedefliyor.