Aslan’ın dişine göre: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag’la eşleşti

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupa 2'deki temsilcimiz Galatasaray ise kurada Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupa 2'deki temsilcimiz Galatasaray ise kurada Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.
Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.
Galatasaray rakibini safdışı bırakıp adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak. Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı 1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle Sarı-Kırmızılılar'ı eledi.
1997-98'de de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Çekya ekibi sahasında 3-0 yendiği temsilcimize deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray zorlu rakibini devirip yoluna davam etmeyi hedefliyor.