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Şampiyonlar yurda döndü!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu.Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 07:18 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:43
Şampiyonlar yurda döndü!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye iki takımımızın final oynamasıyla büyük bir gurur yaşadı. Eczacıbaşı Dynavit, güçlü rakibi Vakıfbank'ı yenerek kupayı kaldırdı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda döndü.

THY PİLOTUNDAN ÖZEL ANONS

Saat 07.00'de İstanbul´da olan iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı: "Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı'nı tebrik ederiz."

COŞKULU KARŞILAMA
VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı. Oyunculara aileleri ve taraftarlar tarafından çiçekler verildi.

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