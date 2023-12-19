Şampiyonlar yurda döndü!

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda döndü.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye iki takımımızın final oynamasıyla büyük bir gurur yaşadı. Eczacıbaşı Dynavit , güçlü rakibi Vakıfbank'ı yenerek kupayı kaldırdı.

THY PİLOTUNDAN ÖZEL ANONS

Saat 07.00'de İstanbul´da olan iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı: "Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı'nı tebrik ederiz."