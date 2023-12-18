Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! İşte sebebi

AKUT PANKREATİT NEDİR Akut pankreatit , midenin arkasında yer alan ve sindirime yardımcı küçük bir organ olan pankreasın iltihaplanıp şiştiği durumdur.

Kronik pankreatite göre daha kısa süreli ve ani bir durum olan akut pankreatit genellike 1 hafta içinde kendi kendine iyileşir. Ancak şiddetli akut pankreatitli bazı kişilerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve pankreasta işlev bozukluğuna sebebiyet verebilir.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.