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Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! İşte sebebi

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Dursun Özbek'in durumunun çekilen tomografiler sonrası netleşecek.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 16:15 Güncelleme 18 Aralık 2023, 16:47
Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! İşte sebebi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Özbek'in durumunun çekilen tomografiler sonrası netleşecek.

Özbek'in rahatsızlanması sonrası Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da ertelendi.

AKUT PANKREATİT NEDİR
Akut pankreatit, midenin arkasında yer alan ve sindirime yardımcı küçük bir organ olan pankreasın iltihaplanıp şiştiği durumdur.

Kronik pankreatite göre daha kısa süreli ve ani bir durum olan akut pankreatit genellike 1 hafta içinde kendi kendine iyileşir. Ancak şiddetli akut pankreatitli bazı kişilerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve pankreasta işlev bozukluğuna sebebiyet verebilir.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Öte yandan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler

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