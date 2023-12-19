İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?

SİMON DELI BAŞKANA YALVARDI Yaşanan olaylarda dikkat çeken bir diğer detay ise Simon Deli'nin, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun çekilme kararından dönmesi için diz çökerek yalvardığı görüldü.





ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA

Abdullah Avcı: "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok"

ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A AÇIKLAMALARDA BULUDU

Yaşanan olay sonrası Ertuğrul Doğan A Spor ekranlarına açıklamada bulundu.





İşte açıklamalardan satırbaşları:



NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Doğan: Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı.



TFF'YE SERT TEPKİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum









BİR TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.