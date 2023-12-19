İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?

SİMON DELI BAŞKANA YALVARDI
Yaşanan olaylarda dikkat çeken bir diğer detay ise Simon Deli'nin, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun çekilme kararından dönmesi için diz çökerek yalvardığı görüldü.
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı: "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok"
ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A AÇIKLAMALARDA BULUDU
Yaşanan olay sonrası Ertuğrul Doğan A Spor ekranlarına açıklamada bulundu.
İşte açıklamalardan satırbaşları:
NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Doğan: Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı.
TFF'YE SERT TEPKİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum
BİR TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?
Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.
FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?
MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME
(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:
a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI
2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.
2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.