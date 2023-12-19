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İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Konuk takım Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Paul Onuachu ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Gol sonrası ise saha karıştı. 74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi. Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. Öte yandan A Spor ekranlarına katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşananları anlattı. Doğan, "Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı" dedi. Federasyona sert tepki gösteren Doğan, Federasyonun gerekli önemleri yapacağına inanmadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 19:00 Güncelleme 19 Aralık 2023, 23:16
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

▶️ İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi!



İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı.



Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

BAŞKAN OYUNCULARI SAHADAN ÇEKTİ
Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.



SİMON DELI BAŞKANA YALVARDI
Yaşanan olaylarda dikkat çeken bir diğer detay ise Simon Deli'nin, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun çekilme kararından dönmesi için diz çökerek yalvardığı görüldü.

İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı!



Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.



ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı: "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok"

ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A AÇIKLAMALARDA BULUDU
Yaşanan olay sonrası Ertuğrul Doğan A Spor ekranlarına açıklamada bulundu.

"Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum"



İşte açıklamalardan satırbaşları:

NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Doğan: Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı.

TFF'YE SERT TEPKİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum




BİR TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?
Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur?



FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?
MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.



ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI
2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.

2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.

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