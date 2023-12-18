Fenerbahçe’de Belçikalı gidiyor Fransız dünya yıldızı geliyor!

Michy Batshuayi'yle devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü tranferi için kolları sıvadı.
Michy Batshuayi'yle devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü tranferi için kolları sıvadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.
Edin Dzeko'ya iyi bir alternatif arayan Kanarya, listesini şekillendirmeye başladı.
Bir süredir Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi.
MARTIAL LİSTEYE EKLENDİ!
Fenerbahçe listesine Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i de ekledi.
Kırmızı-şeytanların Hollandalı menajeri Erik ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Fransız golcü için hafta içinde nabız yoklanacak. Fenerbahçe'nin Martial'e duyduğu ilgi, İngiliz basını tarafından da doğrulandı.
RAKİPLER FAZLA
Ada basını; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martial'in devre arasında gönderileceğini vurguladı.
Söz konusu haberde; Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldızı Martial'le ilgilendiği ancak oyuncuya birçok talibin olduğu ifade edildi.
İtalyan devi Inter'in Martial'e ilgi gösterdiği kaydedildi.
Yarışta sürpriz bir talip daha var o da; West Ham United...
28 yaşındaki Martial'e iki Suudi ekibinden de teklif olduğu iddiaları var.
Bu sezon Manchester United'da 19 maçta sahaya çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
28 yaşındaki santrfor, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Fransız golcü, ülkesinin milli takımında ise 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.