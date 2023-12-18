Fenerbahçe’de Belçikalı gidiyor Fransız dünya yıldızı geliyor!

İtalyan devi Inter'in Martial'e ilgi gösterdiği kaydedildi.

Yarışta sürpriz bir talip daha var o da; West Ham United...

28 yaşındaki Martial'e iki Suudi ekibinden de teklif olduğu iddiaları var.

Bu sezon Manchester United'da 19 maçta sahaya çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.