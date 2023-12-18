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Fenerbahçe'de Belçikalı gidiyor Fransız dünya yıldızı geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, hem performansı hem de saha içi tavırları memnuniyetsizlik yaratan Michy Batshuayi ile yolları ayırmayı planlıyor. Kanarya'da yeni hedef ise Fransız dünya yıldızı. İşte detaylar ve transferdeki rakip takım...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:33 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:33
Fenerbahçe’de Belçikalı gidiyor Fransız dünya yıldızı geliyor!

Michy Batshuayi'yle devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü tranferi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Edin Dzeko'ya iyi bir alternatif arayan Kanarya, listesini şekillendirmeye başladı.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Bir süredir Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

MARTIAL LİSTEYE EKLENDİ!

Fenerbahçe listesine Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i de ekledi.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Kırmızı-şeytanların Hollandalı menajeri Erik ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Fransız golcü için hafta içinde nabız yoklanacak. Fenerbahçe'nin Martial'e duyduğu ilgi, İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

RAKİPLER FAZLA

Ada basını; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martial'in devre arasında gönderileceğini vurguladı.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Söz konusu haberde; Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldızı Martial'le ilgilendiği ancak oyuncuya birçok talibin olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

İtalyan devi Inter'in Martial'e ilgi gösterdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Yarışta sürpriz bir talip daha var o da; West Ham United...

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

28 yaşındaki Martial'e iki Suudi ekibinden de teklif olduğu iddiaları var.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Bu sezon Manchester United'da 19 maçta sahaya çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

28 yaşındaki santrfor, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Fransız golcü, ülkesinin milli takımında ise 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!

Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi gidiyor Anthony Martial geliyor!
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