Oliveira devri kapanıyor! Galatasaray Portekizli orta sahanın kontratını feshedecek

FENERBAHÇE BEKO HAT KESTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında F.Bahçe Beko, Türk Telekom'u 99-71 mağlup etti. Kanarya, Hayes'in 3. dakikadaki üçlüğüyle 9-2 öne geçti. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hücumda da etkili oldu ve çeyreği 26-18 önde geçti. İkinci çeyreğe de etkili giren ev sahibi, Dorsey önderliğinde soyunma odasına 46-28 önde gitti. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar üreten F.Bahçe, 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 55- 35. Son periyoda 71-48 üstün giren Sarı-Lacivertliler, parkeden 99-71 galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe 9. galibiyetini, Telekom 6. yenilgisini aldı. Diğer maçlar: Manisa-Bursa: 98-95, G.Saray-Bahçeşehir: 86-92.





KOSOVA'DAN GÜNEŞ'E TEKLİF

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'nın teklifini geri çeviren Şenol Güneş'e bu kez de Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi. EURO 2024'te grubunu 5'inci sırada tamamlayan ve Almanya biletini alamayan Kosova'nın takımı emanet etmek istediği isimler arasında Güneş'in de olduğu kaydedildi. Güneş'in teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.





ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR

TRENDYOL Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarıa devam edecek.





ÇALIMBAY'DA OPSİYON İDDiASI

Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili her geçen gün farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.Yeni yönetimin 15 gün içinde Çalımbay'ın kontratını feshetme maddesi bulunuyordu. Opsiyon süresi bugün sona eriyor. Yönetimin Çalımbay ile şimdilik devam edeceği ifade ediliyor. Alınan sonuçlara göre tecrübeli hocanın geleceğinin şekillenecek.



CACHAREL TENIS LİGİ START ALIYOR

Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirleneceği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa'nın katılımıyla, TED Spor Kulübü'nde gerçekleşti. Kadınlar ve erkeklerde toplamda 32 takımın mücadele edeceği Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübü'nde gerçekleşecek. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Sponsorlarımızın marka değeriyle bizimle hareket edip imkanlarını bize yönlendirmesi çok önemli. Tenis ligi, 1980'den itibaren devam eden bir ligimizken bugün geldiğimiz noktada en değerli yılını yaşıyor. Hem sponsorumuzun kattığı değerle hem de bugün ülkemizi dünyanın her yerinde temsil eden en iyi sporcularımızla bu hafta Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı bir hafta olacak" dedi.





3 BÜYÜKLERİN YENİ GÖZDELERİ

Karagümrük formasını giyen iki genç yetenek 3 büyüklerin transfer radarına girdi. 17 yaşındaki hücum oyuncusu Doruk Paflak hücumun her bölgesinde oynaması ve süratiyle ön plana çıkıyor. Aynı yaştaki Ahmet Efe Şimşek ise 6 numaradaki kesiciliği ve pas yeteneği ile dikkat çekiyor.





TEKLİF YAPMADIK

Beşiktaş'ta Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, adı anılan Quique Setien ile ilgili İspanyol AS gazetesine açıklama yaptı. Uçar, "Setien'e herhangi bir teklifte bulunmadık, temasa dahi geçmedik. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü var. Belki aracılar, onunla temasa geçmiş ve Beşiktaş adını geçirmişlerdir" ifadesini kullandı.





GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu taraftarlara seslendi. Belözoğlu, "Faruk Koca ile kader birliği yapmak onurdur. Şimdi birlik olmalıyız. Yeni başkanımız ve oyuncularımıza sahip çıkalım" diye konuştu.



ÖZBİLEN ÜÇÜNCÜ OLDU

MİLLİ atletimiz İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu 2.10.16'lık dereceyle üçüncü sırada tamamladı. Özbilen'in ilk kez maraton koştuğu yarışı, 2.07.10 ile Amare Samson kazandı.





EN KÖTÜLERDEN BİRİYİZ

BARCELONA'YI çalıştıran Xaxi, yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Xavi, "Pozisyonları gole çevirme konusunda Avrupa'nın en kötü takımlarından biriyiz. Maalesef iyi oynadığımız halde kazanamıyoruz" dedi.



SEZON HENÜZ BİTMEDİ

Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki isim Wilfred Zaha, sosyal medyadan taraftara çağrı yaptı. Fildişi Sahilli futbolcu, "Sezon henüz bitmedi! Hala başarılacak çok şey var. İnanın. Hiçbir talihsizliğe takılmayın" paylaşımında bulundu. 31 yaşındaki hücumcu bu sezon 18 maça çıkarken 6 gol,



YETENEĞİ MÜTHİŞ AMA TEKNİK YOK

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, "Kerem Aktürkoğlu, benimle 6 ay çalışsın yüzde 50 garanti daha iyi oynar. Onun yeteneği müthiş ama teknik yok, sıfır pas. Sacha Boey, yüz kere gidiyor, bakmıyor bile kime orta yapacak. Hep yerden olmaz hep yerden. Icardi'yle oynasaydım, gözlerim kapalı seslerle onu bulurdum. Sen onu bulmalısın çünkü o senin işin" ifadelerini kullandı.



ICARDI'DEN WANDA'YA DESTEK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, liglerin ertelenmesi ile İtalya'nın başkenti Roma'ya giderek "Yıldızlarla Dans" programında yarışan isimler arasında yer alan eşi Wanda Nara'ya sürpriz yaptı. Eşinin performansı sonrası sahneye çıkan yıldız futbolcu, "Ona sürpriz yapmaya geldik. Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından böyle bir fırsatı yakaladım. Kulüp, bana bir gün izin verdi. Son dönemde fikstür sıkışık olduğu için her zaman yapabildiğim bir şey değildi bu. Ancak televizyon başında bile olsa onları izliyoruz. Wanda ve Pasquale'yi her zaman destekledik" dedi. Icardi eşinin hastalığı ile ilgili de "İlişkimizde değişen bir şey olmadı. Bizim için en önemli şey ailedir" diye konuştu. Icardi'nin bu sözleri sonrası Wanda Nara'da duygu dolu anlar yaşadı.





ALMANYA'DAN BOEY İDDİASI

Alman basını, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'un devre arasında olmazsa sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağını öne sürdü. Haberde yıldız futbolcuya Manchester United'ın talip olduğu ve 25,5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Bu sezon Sarı- Kırmızılı formayla 27 maça çıkan Boey'un 2 golü bulunuyor. 23 yaşındakioyuncunun kontratı 2025'te bitecek.





TRABZON'DA FUTBOLU YAŞIYORUM

Trabzonspor'un çok önemli bir oyuncusu olduğunu gösteren Visca, karakteriyle de camianın büyük beğenisini kazanmış durumda. İnanılmaz bir aidiyet hisseden Visca, özel hayatına gösterdiği özenle gençlerin de idolü haline gelmiş bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Hem antrenmanlarda hem maçlarda takım arkadaşlarını enerjisiyle ateşleyen isim olan Visca, iç sahadaki maçlar öncesi kulüp çalışanlarına ne kadar bilet satıldığını da sormadan edemiyor. Visca tribünler dolunca daha fazla maça motive oluyor. Az taraftar görünce kendisini kötü hissettiğini açıklayan deneyimli futbolcu, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizleri daha fazla desteklemelerini bekliyoruz" dedi. Visca "Burada futbolu 24 saat yaşıyorsun. Gerçek anlamda futbolu yaşamak istiyorsan Trabzon'a, Trabzonspor'a geleceksin. Burada nereye gidersen git herkes futbolcuları tanıyor" ifadelerini kullandı.





DEPLASMANDA GOL MAKİNESİ

Teknik patron Abdullah Avcı göreve başlamadan önce deplasman maçlarında çok kötü bir istatistik ortaya koyan Trabzonspor, oynadığı son üç deplasman maçında 9 gol atmayı başardı. Fenerbahçe, Sivas ve Gaziantep deplasmanlarında 3'er gol atan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 7 puan toplamayı da başardı. İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta da bu seriyi devam ettirme düşüncesinde olan teknik ekip, özellikle daha fazla pozisyon üretme ve bitiricilik konuları üzerine yoğun şekilde çalışıyor.





FORSBERG MLS'E TRANSFER OLDU

MLS ekiplerinden New York Red Bulls, Leipzig'ten 32 yaşındaki İsveçli futbolcu Emil Forsberg'i kadrosuna kattı. Bu sezon ligde 13 maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Forsberg devre arasında yeni takımına katılacak.





CHELSEA'DEN GYÖKERES ATAĞI

Ada basını Chelsea'nin, Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres için devre arasında hamle yapacağını iddia etti. Sporting'in oyuncu için 85 milyon Pound istediği de haberde yer aldı.





DALLAS DONCİC'LE KAZANDI

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup etti. Dallas'ta Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaunt 10 asistle triple-double yaparken Hardaway de 25 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.





Altın Top'u Manga kazandı

2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu. Manga ödülünü Eto'o'nun elinden aldı.





ANGELINO'YA FRANSA'DAN TALİP

Büyük beklentilerle transfer edilen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Angelino, Galatasaray'dan ayrılmak için gün sayıyor. Cimbom, oyuncu için 6 milyon Euro bedeli kasasından çıkarmak istemezken, İspanyol bekin talipleri ise artıyor. Almanya'dan Union Berlin ve İspanya'dan Sevilla'nın radarındaki futbolcuya Fransa'dan da talip çıktığı öğrenildi. Angelino bu sezon Galatasaray'da 1 asist üretti.





GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Türkiye Futbol Federasyonu'nda dün sıcak saatler yaşandı. Birçok Süper Lig kulübünün istifasını istediği gündeme gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakacağı iddia edildi. Önce federasyon, ardından da Büyükekşi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu, seçimle gelinip, seçimle gidilen özerk bir kurumdur. Görevden alma, verme gibi bir olay söz konusu değildir. Ben görevimin başındayım" açıklamasını yaptı.