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Galatasaray'da Okan Buruk'tan 2 transfere veto!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma katılacak isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 2 ismin transferini ise veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:13 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:13
Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Tecrübeli hoca, hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olarak belirledi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Okan Buruk, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Buruk, "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da size ihtiyacım olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Sezon sonunu bekleyin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

EN AZ 30 MİLYON EURO

İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Bu sezon eleştirilen Kerem'in peşinde ise Lazio ve ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan en az 30-35 milyon euro bekliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!

Fotomaç'ın haberine göre ayrıca Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede takıma yeni takviyelerin garantisini aldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 2 transfere veto!
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