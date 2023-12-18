Galatasaray’ın Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! İşte o takımlar ve öne çıkan özellikleri

Yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefledi. İlk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında Old Trafford'da Manchester United karşısında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı.

Sarı kırmızılılar, akabinde oynadığı 2 harika Bayern Münih maçını ise kılpayı kaybetti. Ardından evinde United ile 3-3 berabere kalan Cim Bom, son maçında Kopenhag'a kaybedince 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR!



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alacak olan Galatasaray'ın rakibi de belli oluyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibinin belli olacağı kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Muhtemel rakipler ise şöyle;

SPORTİNG LİZBON



Portekiz'in köklü takımı, ülkesinde Porto ve Benfica ile zirve yarışı verirken, şu anda ilk sırada. Sporting Lisbon; Viktor Gyökeres, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Gonçalo İnacio ve Ousmane Diamonde gibi genç ve potansiyelli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Avrupa Ligi'ni ise Atalanta'nın ardından 2. sırada tamamlayıp, üst tura çıktı. Aslan için problem yaratabilecek ekiplerden biri olarak ön plana çıkıyor.





KARABAĞ

Kardeş ülke Azerbaycan'ın köklü takımı Karabağ, hem ligde lider hem de Avrupa'da grubunu zirvede bitirdi. Bayer Leverkusen, Molde ve Hacken'in yer aldığı grupta 10 puan toplayan ve gruptan çıkan Azerbaycan temsilcisi, alkışları topladı. 13.7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Karabağ, mütevazi kadrosuna rağmen oynadığı başarılı futbolla dikkat çekiyor.



RENNES

Rennes'de işler sezon başından beri pek iyi gitmiyor. Fransız ekibi, ligde düşme hattının sadece birkaç sıra üzerinde. Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Haifa, Panathinaikos ve Villarreal ile aynı grupta yer aldılar. 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile F Grubu'ndan çıkmayı başardılar. Amine Gouiri, Marlin Terrier gibi isimleri bulunduran Rennes'in kadrosunda bir dönem Cim Bom'un da istediği Ludovic Blas da forma giyiyor.



ROMA

Sarı-Kırmızılılar'ın karşısına çıkabilecek en güçlü takım ise Roma... Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi, ligde 5. sırada. Çizme temsilcisi, Sheriff, Servette ve Slavia Prag'ın yer aldığı gruptan geldi. SarıKırmızılılar; Lukaku, Abraham, Dybala, Pellegrini ve Renato Sanches gibi yıldızları bünyesinde bulunduruyor.





SPARTA PRAG

Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı. 44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci. Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.



MARSİLYA

Gennaro Gattuso yönetimindeki Fransız ekibi, ligde işleri istediği gibi götüremese de Avrupa'da Ajax, Brighton ve AEK'nın olduğu gruptan zor da olsa çıktı. Oyun istikrarını sürdürme konusunda problemleri olan Marsilya, her şeye rağmen Galatasaray'ın karşısına gelebilecek güçlü ekiplerinden biri. Ligue 1 ekibi elinde; Lodi, Sarr, Veretout, Rongier, Vitinha ve Kongogbia gibi yıldızları bulunduruyor.



FREİBURG



Almanya'da orta sıralarda yer alan Freiburg, Avrupa Ligi A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamladı. West Ham United ile oynadığı 2 maçı da kaybeden Siyah-Beyazlılar, Olympiakos ve Backa maçlarında zorlanmadı. Takımın en değerli oyuncusu Philipp Lienhart sakat, dönüş tarihi belirsiz. Bunların dışında mütevazi kadrosu ile dikkat çeken Freiburg, sezon başından beri istikrarlı bir performans ortaya koyamadı.



TOULOUSE

Cim Bom'un, Fransız kulüpleri arasında muhtemel rakiplerinden en kötü durumda olan ise Toulouse. Öyle ki geride kalan 16 haftalık süreçte ateş hattından kaçmaya çalışıyorlar. Avrupa Ligi'nde ise çok zor bir şekilde gruptan çıktılar. Liverpool, SaintGilloise ve Linz'in aldığı grupta 6 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadılar. Takımın en değerli oyuncuları ise Thjis Dallinga ile Zakaria Aboukhlal.