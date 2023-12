FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk finali!

ICARDI'YE WANDA NARA TEPKİSİ

Dans yarışmasına katıldığı için bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Wanda, gözüne aldığı darbeyle yaralandı. Bunun üzerine Mauro Icardi, çocuklarıyla birlikte sürpriz yaparak özel jetiyle Roma'ya gitti. Bu anları da, "Roma'da annemize sürpriz yolculuk" notuyla paylaştı. Kavuştukları andan kareleri paylaşan Wanda da, "Roma'da sürpriz" notunu ekledi. Icardi'nin sürprizi sosyal medyada geniş yer buldu. Sarı-Kırmızılılar'da attığı gollerle adından söz ettiten Icardi'nin İtalya'ya seyahati taraftarları da ikiye böldü. Galatasaray taraftarı, Çarşamba günü oynanacak Karagümrük maçı öncesinde İtalya'ya uçan Icardi'yi eleştirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, Icardi'nin İtalya'ya gidişini zamansız buldu.





OKAN BURUK'TAN İKİ YILDIZA UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi kart sınırında bulunan Sacha Boey ve Davinson Sanchez ile özel görüşme gerçekleştirerek Fatih Karagümrük karşılaşmasında daha dikkatli olmalarını istedi. Aslan, çarşamba günü Karagümrük ile karşılaştıktan sonra Pazar günü ise Fenerbahçe ile mücadele edecek.



AJAX ANGELİNO'NUN PEŞİNDE

Galatasaray'da Leipzig'ten kiralanan Angelino konusunda önemli bir karar alındı. Sezon başında Leipzig'den kiralanan ve 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol futbolcu, son şansını Kopenhag sınavında verdi. 19 maçta görev alan ve ne hücumda de de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek. Yıldız sol kanat oyuncusunu Hollanda devi Ajax'ın yakından takip ettiği öğrenildi.





OLİVEİRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULUYOR!

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda sözleşmesini donduracak. Portekizli yıldızın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor. Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için Sarı-Kırmızılı Yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.



ABDÜLKERİM'E VİLLARREAL KANCASI

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri takibini sürdürüyor. Milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal'in devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.





KARAGÜMRÜK MAÇI KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının biletleri 5 dakika içerisinde bitti.



F.BAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe ile 17. haftada oynayacakları maç hakkında konuştu. Uçar, "Evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Öz güvenimiz yerinde. Kazanmak istiyoruz" dedi.





EKREM CAN'DAN ACI HABER

Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfi için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Can için kulüpler mesaj yayınladı.



OZAN KABAK'IN GOLÜ YETMEDİ

Bundeslıga'da, Leipzig evinde Hoffenheim'i 3-1 yendi. Hoffenheim'ın tek golünü milli futbolcumuz 42'de Ozan Kabak attı. Leipzig'in gollerini ise 34'te Klostermann, 70'te Forsberg ve 74'te Simakan kaydetti.



İKİ YILDIZ 15'ER SAYI ATTI

NBA'de Houston'un Memphis'i 103-96 yendiği maçta Alperen Şengün, 15 sayı, 7 ribaunt, 1 asist üretti. San Antonio'nun Lakers'ı 129-115 geçtiği maçta da Cedi Osman, 15 sayı, 2 ribaunt, 6 asist kaydetti.





EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu iyi gördüğünü belirten Ali Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi. Bu arada Halil Umut Meler'den açıklama geldi. Meler bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederken saldırganların en ağır cezayı alması gerektiğini savundu. Açıklama şu şekilde: "Saygıdeğer Kamuoyuna... 11 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra, şahsım ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarıma yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı ve şiddet olayları hepinizin malumudur... Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımı ve neticesinde olayın sorumlularının/faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum"



CRESPO'YA OLYMPİAKOS KANCASI KONFERANS

Ligi H Grubu'nun son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider olarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Süper Lig'de de liderliğini sürdüren Sarı-Lacivertliler için sıcak bir gelişme yaşandı. Son dönemde performansını gözle görülür bir şekilde yükselten Crespo'ya talip çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Crespo'ya teklif yapmaya hazırlanan Olympiakos, oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Portekizli yıldızın temsilcisinin, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves ile Atina'da bir araya geldiği belirtildi. Sezon başında da birçok takımla adı anılan Crespo'nun geleceğine dair durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Form tutan Crespo, son haftalarda sıklıkla ilk 11'de şans bulmaya başlamıştı.



KRUNİC AN MESELESİ

İtalyan basını, bir süredir adı sarı lacivertlilerle anılan Milan'ın 30 yaşındaki orta sahası Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğunu ileri sürdü. Calciostyle'da yer alan habere göre, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Ismael Bennacer'in takıma geri dönmesi ve Boşnak futbolcunun ekonomik isteklerini engellememek için takımdan ayrılmasına onay verdiği Krunic ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandı. Haberde ayrıca Boşnak orta sahanın, evinen kira sözleşmesini geçen hafta sonlandırdığı da ifade edildi.



BECAO DIŞINDA SAKAT KALMADI

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların birer birer takıma dönmesi teknik direktör İsmail Kartal'ın elini rahatlattı. Spartak Tırnava maçında Serdar Aziz de forma giymişti. Sarı-Lacivertli ekipte son olarak Zajc'ın ağrılarının büyük oranda geçtiği ve sakatlığı devam eden tek oyuncunun Rodrigo Becao olduğu bildirildi. Becao'nun ocak ayının ortalarında takıma katılması bekleniyor.





ORTMUND GÖZÜNÜ FERDİ'YE DİKTİ

Borusisa Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, sol bek için 3 aday belirlediği ve listenin ilk sırasındaki ismin Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. Diğer iki adayın Real Madrid'den Fran Garcia ve Chelsea'den Maatsen olduğu ifade edildi.