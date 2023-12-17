Fenerbahçe Hjalmar Ekdal’a kancayı taktı! Kanarya Burnley’nin İsveçli stoperini listesine dahil etti

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli kulübün, Premier Lig ekiplerinden Burnley 'de forma giyen İsveçli stoper Hjalmar Ekdal ile ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde hem oyuncunun menajeri ile temasa geçmeyi hem de Burnley kulübü ile masaya oturmayı planlıyor.

25 yaşında ve 1.87 boyunda olan Ekdal, 6 kez İsveç Milli Takım formasını giydi ve son dönemlerde düzenli olarak milli takıma çağrılmaya başlandı. Ancak bu sezon Burnley formasıyla sadece 3 maçta 156 dakika görev alabilen Ekdal'in milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma giyme şansı yüksek bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.





Burnley ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ekdal'i Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia ediliyor. Sağ ve sol stoper mevkinde görev yapabilen Ekdal'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.

25 yaşında ve 1.87 boyunda olan Hjalmar Ekdal, 6 kez İsveç Milli Takım formasını giydi. İsveçli stoper daha çok forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.



