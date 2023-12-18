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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sergilediği etkileyici performansla grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile mücadele eden sarı-lacivertli ekip, taraftarlarını heyecanlandıran bir oyun sergileyerek grubunu lider bitirmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:48 Güncelleme 18 Aralık 2023, 14:48
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi gözler, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Bu kura çekimi, Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibini ve son 16 turundaki mücadelelerini belirleyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi kura çekimi sonrası belli oluyor.

Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, böylelikle son 32 tur yani play-off turunu direkt olarak geçecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart, rövanş maçları ise 14 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu, kura çekimleri 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos / Backa Topola
AEK / Ajax
Sparta Prag / Aris Limassol
Sturm Graz / Rakow Czestochowa

UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Lille / Slovan Bratislava
Gent / Tel-Aviv
Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani
Club Brugge / Bodo/Glimt

Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets

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