Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi gözler, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Bu kura çekimi, Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibini ve son 16 turundaki mücadelelerini belirleyecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi kura çekimi sonrası belli oluyor.
Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, böylelikle son 32 tur yani play-off turunu direkt olarak geçecek.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.