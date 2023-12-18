Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi gözler, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Bu kura çekimi, Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibini ve son 16 turundaki mücadelelerini belirleyecek.