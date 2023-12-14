Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

UEFA Konferans Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Lugano'nun konuğu oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Lugano'nun konuğu oldu.
Daha önce gruptan çıkamaması kesinleşen Kartal, prestij maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol Cenk Tosun ve Emrecan'dan geldi. Kartal bu galibiyetin ardından Lugano'yu gereçek grubu 3. sırada tamamladı.
GERGİNLİK ÇIKTI
Maçın son dakikalarında yaşanan gerginliğin ardından iki kırmızı kart çıktı. Lugano'dan Steffen atılırken Beşiktaş'tan Chamberlain kızardı.
İLK GALİBİYET
Beşiktaş'ın Lugano karşısında aldığı galibiyet, gruplarda alınan ilk 3 puan olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş'ın yeni yönetimi de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından ilk galibiyetini görmüş oldu.