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Beşiktaş Lugano'yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

UEFA Konferans Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Lugano'nun konuğu oldu. Daha önce gruptan çıkamaması kesinleşen Kartal, prestij maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 22:01 Güncelleme 15 Aralık 2023, 00:56
Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

UEFA Konferans Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Lugano'nun konuğu oldu.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

Daha önce gruptan çıkamaması kesinleşen Kartal, prestij maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol Cenk Tosun ve Emrecan'dan geldi. Kartal bu galibiyetin ardından Lugano'yu gereçek grubu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

GERGİNLİK ÇIKTI

Maçın son dakikalarında yaşanan gerginliğin ardından iki kırmızı kart çıktı. Lugano'dan Steffen atılırken Beşiktaş'tan Chamberlain kızardı.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

İLK GALİBİYET

Beşiktaş'ın Lugano karşısında aldığı galibiyet, gruplarda alınan ilk 3 puan olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi

Beşiktaş'ın yeni yönetimi de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından ilk galibiyetini görmüş oldu.

Beşiktaş Lugano’yu deplasmanda yendi! İlk 3 puan geldi
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