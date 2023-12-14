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Şoke eden Gomez iddiası: Uruguaylı golcü devre arasında Trabzonspor'a geri dönebilir

Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İspanyollar, Cadiz’in devre arasında Maxi Gomez’i Trabzonspor’a geri gönderebileceğini ileri sürdü.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Şoke eden Gomez iddiası: Uruguaylı golcü devre arasında Trabzonspor’a geri dönebilir

Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. El Gol Digital, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez'in 31 Aralık'a kadar gol atamazsa, takımdan mutlaka ayrılacağını öne sürdü.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Maxi Gomez'in gol yollarındaki suskunluğunun devam etmesi halinde Trabzonspor'a geri döneceği ifade ediliyor. Fırtına, bir önceki sezon kadrosuna kattığı Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu. 27 yaşındaki golcü futbolcunun Trabzonspor ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

HEDEF KATKI YAPACAK İSİMLER
Trabzonspor ara transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle, ayağına hakimiyeti yüksek olan, hızlı oyunu tercih eden ve takıma direkt katkı yapabilecek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Yapılan planlama doğrultusunda scout ekibi Avrupa'nın birçok yerinde oyuncu izleme ve tespit çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Polonya, Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerde izlemeler yapan scout ekibinin bu kez Fransa, Rusya ve İngiltere'de oyuncu izlediği öğrenildi. Scout ekibinin hazırlacağı rapor doğrultusunda transfere son şeklinin verileceği ifade edildi.



AVCI'DAN ASLAN'A ZİYARET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TFF Trabzon Bölge müdürü olan Hamdi Aslan'ı makamında ziyaret etti. Fırtına'ya ilk geldiği dönemde de eski futbolcularla ve Hamdi Aslan ile yakın ilişkiler kuran Avcı'nın fırsat bulduğu anda eski dostlarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.
Yunus Emre SEL

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