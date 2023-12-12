Halil Umut Meler'e saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: "Atılacak adımların takipçisi olacağız"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler'e yapılan saldırının ardından hakemler adına Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler açıklamalarda bulundu.

Önceliklerinin Meler'in sağlığına kavuşmasını olduğunu belirten Kalkavan, "Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi iftiralar değil mesleklerine olan saygılarıdır. Mesleğimize duyduğumuz saygı şiddet sarmalına dönüşmüştür." dedi.

Kalkavan, sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacaklarını bildirdi.

Hakem Arda Kardeşler ise, "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız." dedi.