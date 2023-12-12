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Emre Belözoğlu istifa mı etti son dakika? İlk açıklama geldi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara'da oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısıyla adeta bir skandala sahne oldu. Maçın bitiminde yaşanan olayların ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundular. Peki, Emre Belözoğlu istifa mı etti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:23
Emre Belözoğlu istifa mı etti son dakika? İlk açıklama geldi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara'da oynanan Süper Lig maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan olaylar, futbolseverleri şoke etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'e yönelik skandal bir saldırıda bulunması, futbol gündemini sarsarken, istifa iddiaları hızla yayılmaya başladı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından iki takım teknik direktörleri İlhan Palut ve Emre Belözoğlu kısa bir açıklama yaptı.

İlk olarak söz alan İlhan Palut, "İnşallah son olur. Gerçekten üzgünüz, çok üzgünüz. Konumum gereği bu karar konuşabiliyorum." dedi.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu ise; "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek bir şey de yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylüyorum" diye konuştu.

SKANDAL OLAY SONRASI İSTİFA KARARI ALDI İDDİASI

Halil Umut Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.

Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten bazı haber kaynakları, Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağını kaydetti.

Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 yılında Fatma Belözoğlu ve Mehmet Belözoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğdu.

Mensucat Santral Orta Okulu'nda oynadığı yıllarda Zeytinburnuspor'da forma giyen Emre, lise öğrenimini ise Şehremini Lisesi'nde tamamladı.

Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu Emre Belözoğlu, 2004 yılında Brezilya'lı futbol efsanesi Pele'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

Emre Belözoğlu, futbola amatör bir kulüp olan Yenidoğan Güneşspor'da başladı ve 3 yıl boyunca altyapısında oynadı. Daha sonra 5 yıl boyunca Zeytinburnuspor altyapısında forma giyen Emre Belözoğlu, 12 Temmuz 1995'te Galatasaray'a transfer oldu ve 1 yıl altyapıda forma giydi.

1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başladı. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev aldı ve bu maçlarda 2 gol attı. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır.

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