Dış basında Halil Umut Meler’e yapılan saldırı manşetlere taşındı: "Alışılmadık, utanç verici"





ABOLA

"ANKARAGÜCÜ BAŞKANI HAKEME SALDIRDI"

Ankaragücü'nün Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sinirler gerildi. Türkiye'den Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası hakeme saldırdı. Bitiş düdüğünden kısa süre sonra kulübün başkanı, hakemin yanına gitti. Görüntüler tekrar diyalog odağına döndüğünde Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırganlığını görüyoruz.





MARCA

"ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ!"

Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı.





BILD

"TÜRKİYE'DE SKANDAL"

Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı...





TUTTOSPORT

"TÜRKİYE ŞOKTA: KULÜP BAŞKANI HAKEME YUMRUK VE TEKME ATTI"

Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Birkaç saat önce Türkiye'nin başkentinde yaşananlar sansasyoneldi. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maç sonunda ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, hakeme benzeri görülmemiş sert bir şekilde saldırdı.