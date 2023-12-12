Dış basında Halil Umut Meler’e yapılan saldırı manşetlere taşındı: "Alışılmadık, utanç verici"

ONEFOOTBALL
"ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR KARŞILAŞMASININ ARDINDAN KULÜP BAŞKANI HAKEME SALDIRDI"
Ev sahibi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nde başkan, FIFA hakemi Halil Umut Meler'e saldırdığı görüntüler internette ortaya çıktı. Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakeme yumruk atarken, büyük bir oyuncu ve personel grubu hakemin etrafında toplandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasından hemen sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya çıkıp hakemle yüzleşmesi ortalığı karıştırdı. Koca'nın hemen Meler'in yanına koştuğu ve hiç tereddüt etmeden hakemin suratına yumruk attığı açıkça görüldü. Hakem yere yığılırken, bazı personeller onu daha fazla saldırıdan korumak için etrafını sardı. Ancak hakem yerdeyken tekmelendi.
DAILY RECORD
"TÜRK HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDI"
Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem, Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere düşürüldü. Halil Umut Meler, Rizespor'a karşı oynanan dramatik maçın ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere atıldı. Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk vurdu. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi.
EUROFOOT
"HAKEM DEFALARDA TEKMELENDİ VE GÖZÜNDEN AĞIR YARALANDI"
Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı. Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı. Ayrıca yerdeyken defalarca tekmelendi ve gözünden ağır yaralandı.