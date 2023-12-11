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Halil Umut Meler kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 02:14 Güncelleme 12 Aralık 2023, 02:14
Halil Umut Meler kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

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