MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.