TFF son dakika Ankaragücü küme düşer mi? MKE Ankaragücü ne ceza alacak? Hakem dövmenin cezası ne olur?

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞECEK Mİ?

Ankaragücü'nün yaşadığı saldırının ardından takımın karşılaşacağı cezalar ve küme düşüp düşmeyeceği konusunda merak büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, "Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" dedi. Bu saldırı sonucunda Halil Umut Meler'in, Faruk Koca'nın yumruğu sonrasında yerde 3-4 kişi tarafından darp edildiği görüldü.

Ankaragücü'nün küme düşüp düşmeyeceği sorusuna henüz resmi bir açıklama gelmezken, TFF Başkanı'nın yaptığı açıklama saldırıya karışanların cezalandırılacağını vurguluyor.