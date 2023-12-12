Ankaragücü Başkanı'nın hakeme yönelik yumruk skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sert cezaları açıkladı. Peki, TFF son dakika Ankaragücü küme düşer mi? MKE Ankaragücü ne ceza alacak? Hakem dövmenin cezası ne olur? İşte detaylar...
Ankaragücü Başkanı'nın hakeme yönelik yumruk skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sert cezaları açıkladı. Peki, TFF son dakika Ankaragücü küme düşer mi? MKE Ankaragücü ne ceza alacak? Hakem dövmenin cezası ne olur? İşte detaylar...
ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞECEK Mİ?
Ankaragücü'nün yaşadığı saldırının ardından takımın karşılaşacağı cezalar ve küme düşüp düşmeyeceği konusunda merak büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, "Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" dedi. Bu saldırı sonucunda Halil Umut Meler'in, Faruk Koca'nın yumruğu sonrasında yerde 3-4 kişi tarafından darp edildiği görüldü.
Ankaragücü'nün küme düşüp düşmeyeceği sorusuna henüz resmi bir açıklama gelmezken, TFF Başkanı'nın yaptığı açıklama saldırıya karışanların cezalandırılacağını vurguluyor.
Küme düşme cezası hakkında
Saldırının yankıları devam ederken Ankaragücü'nün alacağı ceza merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" açıklamasını yaparken, Ankaragücü'nün küme düşüp düşmeyeceği konusunda net bir açıklama gelmedi. Başkan Büyükekşi, "Çok sert bir karar alacağız" sözleriyle de durumu değerlendirdi.
HAKEM DÖVMENİN CEZASI NE OLUR?
ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALACAK
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu.
Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.
HAPİS CEZASI İLE DE KARŞI KARŞIYA
Faruk Koca'nın alabileceği ceza, bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, ayrıca adli makamlarca yargılanacak.
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Faruk Koca, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.