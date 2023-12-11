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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Ankaragücü özür diledi

Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Yaşanan saldırının ardından Ankaragücü özür sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayarak, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 00:51 Güncelleme 12 Aralık 2023, 00:52
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! Ankaragücü özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

TEKME DE ATTILAR
Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sanat, sapor, siyaset camiasından tepki yağarken Ankaragücü özür sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Paylaşılan mesajda, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Kocadan Halil Umut Melere yumruk!

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