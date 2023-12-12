400 milyonluk gece! Cimbom Şampiyonlar Ligi’nde bugün kritik bir sınav verecek | Son 16 turu için mutlak galibiyet gerekiyor

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, tur atlamak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Sarı- Kırmızılılar'ın son 16 turuna yükselmesi için galip gelmesi gerekiyor. Aslan, Kopenhag'ı yenerse 2.8 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 10 milyon Euro da üst tura yükselme primi alacak. Bu, temsilcimizin kasasına 400 milyon TL'nin gireceği anlamına geliyor.

A GRUBU'NDA İŞLER KARIŞIK Grupta bu maça kadar oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Kopenhag da 5 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Cimbom maçı kazanırsa 8 puana ulaşacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın son 16 biletini kapacak. Temsilcimiz kazanamaz, diğer maçta United Bayern 'i yenemezse Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-Kırmızılılar kazanamaz ve United da Bayern'i yenerse G.Saray, Avrupa defterini kapatacak.



TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde konuştu. Buruk, "Rakibimizin mücadele gücü yüksek. Direncimizi, kalitemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. 2000'de UEFA Kupası'nı kazanmıştık, burada tekrar tarih yazmak istiyoruz. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onun için bu maç çok önemli benim için" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın hakemi Orsato'ya yüzde 100 güvendiklerini belirtirken, "İki maçta hakemler canımızı yaktı ama oynanmamış maçın hakemini konuşmak anlamsız. Kaliteli bir hakem, adil olacaktır" derken, Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup'un, "Bize saygısızlık yaptı" sözlerine şöyle karşılık verdi: Münih'in gruptan çıktığı için bir seviye daha aşağıda oynayacağını söylemiştim. Saygısızlık yapmadım





Okan Buruk, UEFA Kupası finali seremonisinde güldüğü anı şöyle yorumladı: Öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi.

G.SARAY bugüne kadar Danimarka ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.