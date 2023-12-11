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Galatasaray'dan Ziyech&Sanchez müjdesi: Kopenhag maçında forma giyecekler

Şampiyonlar Ligi'nde "Tamam mı, devam mı?" anlamına gelecek Kopenhag maçı öncesi Sarı-Kırmızılı takımda hazırlıklar sürüyor. Sakatlıklarını atlatan Galatasaray’ın Faslı yıldız isimleri Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez dün takımla birlikte çalıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Galatasaray’dan Ziyech&Sanchez müjdesi: Kopenhag maçında forma giyecekler

Şampiyonlar Ligi'nde "Tamam mı, devam mı?" anlamına gelecek Kopenhag maçı öncesi Sarı-Kırmızılı takımda hazırlıklar sürüyor. Manchester United maçına 2 gol 1 asistle damga vuran, Pendikspor karşısında klas bir gol atan Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçında riske edilmemişti.

Faslı oyuncu takımın dün yaptığı hazırlıklarda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlattığı gözlenen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Son haftaların formda isimlerinden Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in de büyük bir ihtimalle Kopenhag maçında forma giyeceği öğrenildi. Okan Buruk iki oyuncusuna da çok güveniyor.

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