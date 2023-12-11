Galatasaray’dan Ziyech&Sanchez müjdesi: Kopenhag maçında forma giyecekler

Şampiyonlar Ligi'nde "Tamam mı, devam mı?" anlamına gelecek Kopenhag maçı öncesi Sarı-Kırmızılı takımda hazırlıklar sürüyor. Manchester United maçına 2 gol 1 asistle damga vuran, Pendikspor karşısında klas bir gol atan Hakim Ziyech , Adana Demirspor maçında riske edilmemişti.

Faslı oyuncu takımın dün yaptığı hazırlıklarda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlattığı gözlenen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Son haftaların formda isimlerinden Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in de büyük bir ihtimalle Kopenhag maçında forma giyeceği öğrenildi. Okan Buruk iki oyuncusuna da çok güveniyor.