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Okan Buruk'tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray, gözünü Kopenhag maçına çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına Danimarka deplasmanında çıkacak olan Aslan'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Okan Buruk, tüm planını zafer üzerine belirledi. Buruk, bu doğrultuda 11'de de değişikliğe gidecek. İşte Kopenhga Galatasaray maçının muhtemel 11'i ve maç öncesi yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:01 Güncelleme 12 Aralık 2023, 16:11
Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacak.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

5 puanı bulunan sarı-kırmızılılara gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyor.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Aslan, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını konuşturuyor.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

OKAN BURUK REKORLARA DOYMUYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Galatasaray'ın Kopenhag karşısında alacağı sonuç, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Mutlak galibiyet peşindeki sarı-kırmızılılar, çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

DAVINSON VE ZIYECH MÜJDESİ!

Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez ve Ziyech'ten müjdeli haber geldi.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Sakatlığını atlatan iki yıldız da takımla antrenmana çıktı.

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Tarih yazmak isteyen Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

MUSLERA

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

SACHA BOEY

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

DAVINSON SANCHEZ

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

ANGELINO

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

KAAN AYHAN

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

TORREIRA

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

KEREM

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

ZAHA

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

ZIYECH

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

ICARDI

Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i
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