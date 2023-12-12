Okan Buruk’tan flaş değişiklik! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı 11’i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacak.
5 puanı bulunan sarı-kırmızılılara gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyor.
Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.
Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Aslan, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını konuşturuyor.
OKAN BURUK REKORLARA DOYMUYOR!
Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.
15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.
Galatasaray'ın Kopenhag karşısında alacağı sonuç, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.
Mutlak galibiyet peşindeki sarı-kırmızılılar, çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.
DAVINSON VE ZIYECH MÜJDESİ!
Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez ve Ziyech'ten müjdeli haber geldi.
Sakatlığını atlatan iki yıldız da takımla antrenmana çıktı.
Tarih yazmak isteyen Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i
MUSLERA
SACHA BOEY
ABDÜLKERİM
DAVINSON SANCHEZ
ANGELINO
KAAN AYHAN
TORREIRA
KEREM
ZAHA