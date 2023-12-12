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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele sarı-kırmızılılar için hayati önem taşırken Cimbom'un hangi ihtimallerde adını son 16'ya yazdıracağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 12 Aralık 2023, 16:39
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-kırmızılılar 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Danimarka temsilcisi de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 averaj farkıyla Cimbom'un üstünde yer aldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Gruptaki diğer rakip Manchester United ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

G.Saray ile Kopenhag karşılaşacakken, M. United ise Bayern Münih'i ağırlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Son maçlar öncesinde Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Peki; Galatasaray son 16'ya adını nasıl yazdıracak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

G.Saray'ın önünde 3 senaryo bulunuyor. İşte o ihtimaller...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 1

Galatasaray kazanamazsa ve Manchester United, Bayern'i yenerse grubu 5 puanla sonuncu tamamlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 2

G.Saray kazanamazsa ve M. United da puan kaybederse, sarı-kırmızılılar grubu 3. tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 3

Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın tur atlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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