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Beşiktaş'ın Antalya kampı iptal edildi

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı. Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakmıştı.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 20:07 Güncelleme 11 Aralık 2023, 20:07
Beşiktaş’ın Antalya kampı iptal edildi

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir." denildi.

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5 OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakmıştı. Buna göre Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana kadro dışı bırakıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

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