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Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. İşte Aboubakar ve Ghezzal'ın da içinde bulunduğu o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:43 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:00
Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Buna göre Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni
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