GS Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray’ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

GS Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu sıkça araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray , gruptaki son durumu merak eden taraftarlarıyla buluşuyor. Sarı kırmızılı takım, şu ana kadar oynadığı maçlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçını Kopenhag ile oynayacak. Öncesinde grupta yer alan diğer rakiplerine karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın puan durumu gündeme yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...

GALATASARAY'IN KAÇ PUANI VAR VE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele ettiği Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag takımlarıyla gerçekleştirdiği maçlarda toplam 5 puan elde etti. Toplamda 5 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Şu anki durumda, 5 puanla Galatasaray, A Grubu'nda 3. sırada bulunuyor.