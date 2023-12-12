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GS Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray’ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'nda şu ana kadar oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplamda 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçlarına Kopenhag deplasmanında çıkacak. Temsilcimiz, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansını sürdürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:48 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:48
GS Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray’ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

GS Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu sıkça araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki son durumu merak eden taraftarlarıyla buluşuyor. Sarı kırmızılı takım, şu ana kadar oynadığı maçlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçını Kopenhag ile oynayacak. Öncesinde grupta yer alan diğer rakiplerine karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın puan durumu gündeme yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih: 13 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan

GALATASARAY'IN KAÇ PUANI VAR VE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele ettiği Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag takımlarıyla gerçekleştirdiği maçlarda toplam 5 puan elde etti. Toplamda 5 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Şu anki durumda, 5 puanla Galatasaray, A Grubu'nda 3. sırada bulunuyor.

GALATASARAY- KOPENHANG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek son hafta maçında, Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele, 12 Aralık Salı günü Türkiye Saati ile 23.00'te, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda gerçekleşecek. Bu önemli müsabaka, EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.

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